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إيران تقاضي الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية

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إيران تقاضي الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية
AFP JOHN THYS
مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي
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رفعت إيران دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، قالت فيها إن فرض العقوبات الأمريكية على طهران يعتبر انتهاكا لمعاهدة ثنائية بين البلدين، موقعة في عام 1955.

وتطالب الدعوى الإيرانية الولايات المتحدة برفع العقوبات مؤقتا حتى تسوية الجدل من قبل المحكمة.

ومن المتوقع أن تحتج الولايات المتحدة أمام المحكمة على الدعوى الإيرانية، وستصر على أن القضية ليست ضمن اختصاص هذه المحكمة.

ولم تحدد المحكمة حتى الآن أي موعد للمرافعات القضائية في القضية.

يذكر، أن الولايات المتحدة أعلنت إعادة فرض العقوبات على إيران مع انسحابها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في يوليو عام 2015.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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