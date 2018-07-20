برلماني تركي معارض يفي نذره ويحلق لحيته

جلس النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أيتوغ أتيجي على الكرسي، وسلّم ذقنه للحلاق بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد، المعلنة منذ الانقلاب الفاشل صيف 2016.

النائب التركي المعارض بلحيته التي احتفظ بها لعامين، مضى إلى صالة الحلاقة في مبنى البرلمان التركي يرافقه نواب آخرون من حزبه، إضافة إلى مجموعة من الصحفيين.

إقرأ المزيد

وقال أتيجي للصحفيين بهذه المناسبة إنه عقد العزم منذ عامين على عدم حلق لحيته احتجاجا على فرض الحكومة حينها لحالة الطوارئ، مضيفا أن احتجاجه انتهى بعد رفع حالة الطوارئ، ولذلك قرر حلق لحيته.

Ohal Aytuğ Atıcı

Buhal Erkan Can pic.twitter.com/fOuRyrzSfY — hikmet benol (@dersteppenwolf3) July 19, 2018

ووصف النائب التركي المعارض ما قام به، بأنه أطول فترة احتجاج في تاريخ البرلمان التركي.

المصدر: ترك برس