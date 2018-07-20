طهران: ممارسات ترامب تسعد مجتمعنا

اعتبر وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني علي ربيعي، أن ممارسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران، ستوفر فرصا أكبر لإيران وستسعد شعبها.

وقال ربيعي خلال ملتقى إحياء يوم الصناعة والمناجم في تبريز أمس الخميس، إن "سلوك ترامب ضد الجمهورية الإسلامية يؤدي إلى سعادتنا، لأنه يوفر فرصا أفضل حاليا، لتوجيه المجتمع الإيراني نحو الإنتاج".

وأعرب الوزير عن ثقته بأن بلاده ستمر في فترات صعبة بسبب العقوبات الاقتصادية ضدها، "ولكنها ستعزز من مكانتها في السوق العالمية".

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وأكد أنه يعارض استخدام كلمة أزمة لوصف الظروف الحالية التي تعيشها إيران، لأن هذه الكلمة "تطلق حينما تكون القضايا والمشاكل أكبر من طاقات البلاد، في حين أن طاقات إيران الحالية أقوى من هذه المشاكل".

المصدر: irna.ir