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اليابان تنفض يديها من النفط الإيراني

مال وأعمال

اليابان تنفض يديها من النفط الإيراني
Reuters
انتاج النفط الخام - ارشيف
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قررت اليابان الشروع في التخلي التدريجي عن استيراد النفط الإيراني، على أن تتوقف عن استيراده بالكامل مع حلول أكتوبر المقبل، عملا بالعقوبات الأمريكية على طهران.

وأبلغت المصارف ذات العلاقة شركات النفط اليابانية، بأنها لن تستمر، في تمويل المعاملات المتعلقة بالنفط الإيراني.

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وكمصدر بديل، ستتحول اليابان إلى استيراد النفط الخام من السعودية والإمارات، لتتفادى بذلك تعرض شركاتها للعقوبات الأمريكية.

وحذرت واشنطن مؤخرا الشركات اليابانية بهذا الخصوص وبينها، JXTG Holdings و Idemitsu Kosan، إذ سيتوجب على الشركتين، وقف استيراد النفط من إيران بشكل تام.

المصدر: kp.ru

 

 

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