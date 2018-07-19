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ترامب يرفض اقتراح بوتين حول استجواب المتهمين

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ترامب يرفض اقتراح بوتين حول استجواب المتهمين
AFP Brendan Smialowski
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أعل البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول تنظيم استجواب المتهمين في روسيا والولايات المتحدة في قضايا مهمة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ترامب رفض مقترح بوتين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تأمل بأن يضمن الرئيس بوتين وصول 12 مواطنا روسيا متهما بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، لكي "يعترفوا بذنبهم أو يدفعوا ببراءتهم"، حسب قولها.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين أعلن في ختام لقائه مع الرئيس ترامب في هلسنكي في الـ 16 يوليو الجاري أن موسكو قد تسمح للولايات المتحدة باستجواب المواطنين الروس الـ 12 المذكورين مقابل استجواب مسؤولين في الأجهزة الأمنية الأمريكية يشبه بصلتهم بقضية صندوق "هرميتاج كابيتال" الاستثماري التابع للمستثمر ويليام براودر المتهم في روسيا باحتيال ضريبي.

هذا، واتهمت الولايات المتحدة المواطنين الروس المذكورين، الذين قالت إنهم موظفون في الاستخبارات العسكرية الروسية، باختراق خوادم الحزب الديمقراطي أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

المصدر: نوفوستي

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