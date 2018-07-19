واشنطن تبحث استجواب موسكو مواطنين أمريكيين في بلادهم

ينظر البيت الأبيض في الوقت الراهن، في إمكانية السماح لمحققين روس باستجواب مواطنين أمريكيين على أراضي الولايات المتحدة، تشتبه موسكو بأنهم على علاقة بنشاطات غير مشروعة في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية سارة ساندرز: "تمت مناقشة هذا الموضوع خلال قمة بوتين ترامب، ولكن لم تقدم أية تعهدات أو التزامات من جانب الولايات المتحدة. ويعمل الرئيس دونالد ترامب مع فريقه، وسنخبركم إذا كان هناك أي جديد حول هذا الموضوع".

وقبل ذلك أعلن ألكسندر كورينوي أحد كبار موظفي النيابة العامة الروسية، أن الجانب الروسي يفضّل استجواب مدير صندوق Hermitage Capital، وليام براودر والسفير الأمريكي السابق في موسكو مايكل ماكفول.

من جهته، قال ماكفول في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه "يشعر بخيبة أمل، لأن البيت الأبيض، لم يدحض هذه المزاعم المجنونة، بأن ممثلين رسميين للحكومة الأمريكية، يمكن أن يكونوا متورطين بطريقة ما في انتهاك القوانين الروسية".

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أما وليام براودر المحكوم غيابيا في روسيا، فقد وصف في حديث لقناة "فوكس نيوز" فكرة تسليمه لروسيا، "بالمريعة" واعتبرها "خيانة للوطنيين الأمريكيين".

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، دلت بدلوها في هذا الصدد وقالت إنها لم تطلع بعد على تصريح المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية سارة ساندرز، ووصفت الاتهامات التي توجهها روسيا للمواطنين الأمريكيين، "بالسخيفة".

وأضافت: "نحن نرفض مزاعم الحكومة الروسية هذه وسأتحقق من ذلك، وأدرك أن الأمر يثير قلق زملائنا السابقين".

وخلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة الروسية الأمريكية في هلسنكي مؤخرا، اقترح الرئيس فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب السماح لمحققين روس بالتحقيق مع مواطنين أمريكيين متهمين في روسيا، مع توفير نفس الفرصة للجانب الأمريكي.

المصدر: انترفاكس