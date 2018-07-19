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السفارة الروسية تطمئن على ماريا بوتينا في سجن أمريكي

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السفارة الروسية تطمئن على ماريا بوتينا في سجن أمريكي
Reuters Handout
المواطنة الروسية ماريا بوتينا المعتقلة في الولايات المتحدة
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أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن موظفيها زاروا المواطنة الروسية ماريا بوتينا المعتقلة في الولايات المتحدة.

وذكر مدير المكتب الصحفي للسفارة الروسية في واشنطن نيكولاي لاخونين أن السفارة تنوي نشر تعليق مفصل حول هذه اللقاء في وقت لاحق.

من جهة أخرى، قال والد المواطنة الروسية، فاليري بوتين، إن عائلتها عاجزة عن الاتصال بها وتتابع أخبارها عبر وسائل الإعلام.

إلى ذلك، تم تأجيل الجلسة المقبل للمحكمة في قضية بوتينا إلى 25 يوليو، فيما كان من المتوقع أن تعقد يوم 24 يوليو الجاري.

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يذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت ماريا بوتينا (29 عاما) يوم 15 يوليو الجاري، واتهمتها بممارسة نشاط يخدم المصالح الروسية. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بوتينا أجنبية عملت دون تسجيل نفسها لدى الوزارة بهذه الصفة، وحاولت التأثير على السياسة الأمريكية.

بدورها، أنكرت المواطنة الروسية، التي قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة، التهم الموجهة إليها، ونفت قيامها بأي نشاط يهدف إلى التأثير على السياسة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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