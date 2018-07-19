صورة متحركة.. مجلة تايم تمزج وجهي بوتين وترامب على غلافها

وضعت مجلة "ذا تايم" الأمريكية، على غلافها الجديد صورة تتضمن ملامح الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

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ووضعت المجلة الأمريكية صورة لوجه واحد، يتحرك ويتحول فيه وجه ترامب إلى وجه بوتين وبالعكس.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmPpic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.

وشهدت العاصمة الفنلندية هلسنكي قمة جمعت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وجرت أولى المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الـ7 من يوليو عام 2017 على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) في هامبورغ بألمانيا.

المصدر: RT + تويتر