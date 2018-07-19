وسائل إعلام: الشرطة البريطانية حددت المتورطين في تسميم سكريبال

قالت الشرطة البريطانية إنها تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم في تنفيذ الاعتداء بمادة "نوفيتشوك" السامة على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته، حسبما أفادت مصادر إعلامية بريطانية.

ونقلت رابطة الصحافة البريطانية اليوم الخميس عن مصدر وصفته بأنه على علم بسير التحقيق، قوله: "يعتقد المحققون أنهم تعرفوا على المشتبه في ارتكابهم الاعتداء بـ"نوفيتشوك"، من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة (CCTV)، وقاموا بالتحقق من ذلك من خلال سجلات الأشخاص الذين دخلوا البلاد في ذلك الوقت".

⚡️ “Morning round-up: Skripal poisoning suspects 'identified'”https://t.co/nry5ha6y8r — Press Association (@PA) July 19, 2018

وأضاف المصدر: "المحققون على يقين من أن المشتبه بهم روس"، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أن عددا من المواطنين الروس تورطوا بالهجوم.

ومطلع مارس الماضي تعرض سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية لمادة سامة، زعمت السلطات البريطانية أنها "نوفيتشوك" روسية الصنع، واتهمت موسكو بالوقوف وراء الحادث.

من جانبها، رفضت روسيا الاتهامات البريطانية ووصفتها بالاستفزازية ولا تستند إلى أي أدلة.

المصدر: وكالات