 
مباشر

شائعة جديدة: تسميم سكريبال قامت به مجموعة برئاسة امرأة

أخبار العالم

شائعة جديدة: تسميم سكريبال قامت به مجموعة برئاسة امرأة
Reuters Henry Nicholls
سالزبوري، بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj3c

قالت صحيفة "Daily Mail" إن تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بمدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي، قامت به مجموعة تتكون من 6 أشخاص برئاسة امرأة.

إقرأ المزيد
"نوفيتشوك" في زجاجة عطور

وأضافت الصحيفة أن التحقيق لم ينجح بعد في تحديد هوية هذه المرأة والمشاركين الآخرين في هذه المجموعة.

وأفادت بأن مادة شل الأعصاب المستخدمة في عملية التسميم جرى تخزينها في زجاجة عطور تم العثور عليها فيما بعد في منزل المواطنين البريطانيين، دون ستيرجس وتشارلي رولي، اللذين عثر عليهما متسممين في يوليو الجاري بمدينة امسبوري البريطانية.

كما أشارت إلى أن ستيرجس ورولي عثرا على زجاجة العطور، التي اكتشفت بمنزلهما، في حديقة محلية.

المصدر: Vesti.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العراق على صفيح ساخن.. نار الاحتجاجات تحيط بشركات النفط وتنتقل من مدينة لأخرى