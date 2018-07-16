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"نوفيتشوك" في زجاجة عطور

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Reuters
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قال ماثيو رولي شقيق الرجل الذي تسمم في مدينة إيمزبري البريطانية، لمحطة "بي بي سي"، إن المادة التي سممت قريبه وصديقته، كانت موجودة في زجاجة للعطور.

وأضاف، ماثيو رولي، أن شقيقه تشارلز، كان قد عثر على الزجاجة، وبعد ذلك تسمم مع صديقته وتم نقلهما إلى المستشفى. ولكن الهيئات الأمنية البريطانية رفضت التعليق على هذه الأقوال.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية، أنها عثرت على المادة السامة، في قارورة (زجاجة) صغيرة في شقة رولي.

ويوم 30 يونيو، تم العثورعلى المواطنين البريطانيين، تشارلي رولي و صديقته دون ستورجيس، متسممين في مدينة إيمزبري القريبة من مدينة ساليسبري، حيث تعرض للتسمم، الجاسوس البريطاني السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس الماضي.

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 وزعمت السلطات البريطانية، بأن سيرغي ويوليا تعرضا للتسميم بمادة "نوفيتشوك" واتهمت، جزافا، موسكو بالوقوف خلف الحادث.

وفي 10 يوليو، عاد رولي إلى رشده، فيما توفيت صديقته في المستشفى.

المصدر: لينتا رو

 

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