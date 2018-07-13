الشرطة البريطانية: العثور على قارورة بآثار مادة "نوفيتشوك"

أعلنت الشرطة البريطانية أنها عثرت على قارورة صغيرة بآثار المادة السامة التي يطلق عليها اسم "نوفيتشوك".

وذكرت الشرطة في بيان لها أنها عثرت على القارورة أثناء تفتيش منزل تشارلز روولي، المواطن البريطاني المصاب بالمادة السامة المذكورة، في إيمزبري يوم الأربعاء.

وأضاف البيان: "والآن أكد العلماء أن المادة التي كانت في هذه القارورة هي "نوفيتشوك".

ويعمل الخبراء حاليا لمعرفة ما إذا كانت المادة التي تسمم بها المواطنان البريطانيان تشارلز روولي ودون ستورجيس ورجل الاستخبارات الروسي والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، من ذات القارورة أم لا.

كما تعمل الشرطة على معرفة مصدر هذه القارورة وكيف حصل عليها روولي.

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واعتبر المسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو العثور على القارورة "تطورا مهما وإيجابيا"، مشيرا مع ذلك إلى أنه ليس بوسعه تأكيد عدم وجود مزيد من آثار هذه المادة السامة.

من جانبها، طالبت السفارة الروسية في لندن السلطات البريطانية بالكشف عن المعلومات حول المادة التي تم العثور على آثارها في منزل البريطاني المصاب.

المصدر: رويترز