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الشرطة البريطانية تغلق منطقة في ساليزبوري وسط مخاوف أمنية

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الشرطة البريطانية تغلق منطقة في ساليزبوري وسط مخاوف أمنية
Reuters Hannah Mckay
مطعم "زيزي" في مدينة ساليزبوري البريطانية (صورة من الأرشيف)
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أغلقت الشرطة البريطانية المنطقة القريبة من مطعم "زيزي" في مدينة ساليزبوري الذي زاره رجل الاستخبارات الروسي والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وأصيب حينها بمادة سامة.

وقالت شرطة مقاطعة ويلتشاير التي تقع فيها مدينة ساليزبوري، إنها "تتعامل مع حادث في شارع كاسل ستريت بساليزبوري، متعلق برجل في الثلاثينات من عمره".

واتخذت الشرطة إجراءات "لضمان الأمن العام" تحسبا لوقوع حادث جديد بعد تسمم سيرغي ويوليا سكريبال في ساليزبوري في مارس الماضي ومواطنين بريطانيين اثنين في مدينة إيمزبري القريبة منذ أكثر من أسبوع.

وتم استدعاء الشرطة إلى المكان عند الساعة 17:20 بتوقيت غرينيتش، ولكن بعد فترة قصيرة أكدت الشرطة أنه لا يوجد هناك ما يدعو للقلق بشأن الحالة الصحية للرجل المذكور، ولا خطر على السكان. وتمت إعادة فتح المنطقة وإزالة الحواجز الأمنية.

جدير بالذكر أن المواطن البريطاني تشارلز روولي (45 عاما) وشريكته دون ستورجيس (44 عاما) نقلا إلى مستشفى ساليزبوري يوم 30 يونيو إثر تأثرهما بمادة سامة. وأعلنت الشرطة البريطانية يوم الـ 4 من يوليو الجاري أنهما تعرضا لتأثير ما يسمى بغاز "نوفيتشوك" السام، أي نفس المادة التي تسمم بها رجل الاستخبارات الروسي والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري قبل 4 أشهر. وفي الـ 8 من يوليو توفيت دون ستورجيس متأثرة بالمادة المذكورة.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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