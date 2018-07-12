الشرطة البريطانية تغلق منطقة في ساليزبوري وسط مخاوف أمنية

أغلقت الشرطة البريطانية المنطقة القريبة من مطعم "زيزي" في مدينة ساليزبوري الذي زاره رجل الاستخبارات الروسي والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وأصيب حينها بمادة سامة.

وقالت شرطة مقاطعة ويلتشاير التي تقع فيها مدينة ساليزبوري، إنها "تتعامل مع حادث في شارع كاسل ستريت بساليزبوري، متعلق برجل في الثلاثينات من عمره".

واتخذت الشرطة إجراءات "لضمان الأمن العام" تحسبا لوقوع حادث جديد بعد تسمم سيرغي ويوليا سكريبال في ساليزبوري في مارس الماضي ومواطنين بريطانيين اثنين في مدينة إيمزبري القريبة منذ أكثر من أسبوع.

This is Castle Street, Salisbury. Incident outside Tesco just after 1900 this evening.



Ever since Novichok, this is what happens when people get taken ill on the street.



An unconfirmed rumour is that the person who fell ill was homeless. @journalrebeccapic.twitter.com/tXuzRnPbp2 — David (@CaptainLimey) 12 июля 2018 г.

وتم استدعاء الشرطة إلى المكان عند الساعة 17:20 بتوقيت غرينيتش، ولكن بعد فترة قصيرة أكدت الشرطة أنه لا يوجد هناك ما يدعو للقلق بشأن الحالة الصحية للرجل المذكور، ولا خطر على السكان. وتمت إعادة فتح المنطقة وإزالة الحواجز الأمنية.

We are pleased to report that the cordon in place in Castle Street, Salisbury, has been removed and the road has been reopened. Emergency services were called to the scene at 6.20pm this evening (12 July 2018) after concerns were raised about the welfare of a man in his 30s. pic.twitter.com/3ylvkAB8ui — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) 12 июля 2018 г.

جدير بالذكر أن المواطن البريطاني تشارلز روولي (45 عاما) وشريكته دون ستورجيس (44 عاما) نقلا إلى مستشفى ساليزبوري يوم 30 يونيو إثر تأثرهما بمادة سامة. وأعلنت الشرطة البريطانية يوم الـ 4 من يوليو الجاري أنهما تعرضا لتأثير ما يسمى بغاز "نوفيتشوك" السام، أي نفس المادة التي تسمم بها رجل الاستخبارات الروسي والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري قبل 4 أشهر. وفي الـ 8 من يوليو توفيت دون ستورجيس متأثرة بالمادة المذكورة.

المصدر: رويترز