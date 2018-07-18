أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني رضا مظفري نيا أن إيران تعتزم صناعة وتحديث 800 دبابة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن نائب الوزير قوله "لدينا مخطط لتحديث وصناعة ما بين 700 و800 دبابة".

وأضاف أن هناك ما بين 50 و60 دبابة تصنع سنويا، وتم تخصيص أموال كافية لتلبية الاحتياجات الكبيرة للجيش والحرس الثوري.

ولم يوضح نائب الوزير ما هو نوع الدبابات التي يدور الحديث عنها، كما لم يحدد عدد الدبابات التي سيتم تحديثها، وكم دبابة جديدة يخطط لصناعتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية تنفذ في الوقت الحالي برنامجا لتحديث الدبابات من نوع "تي 72" الموجودة لديها.

المصدر: تسنيم