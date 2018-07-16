بوتين يعتذر من أهل هلسنكي

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتذاره لأهالي العاصمة الفنلندية هلسنكي على المضايقات، التي واجهوها خلال استضافة المدينة قمته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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وقال بوتين، في ختام كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب عقب القمة، اليوم الاثنين: "أود الإشارة إلى أن خلق الأجواء الملائمة للعمل خلال المحادثات أسهم فيه كثيرا مضيفونا الفنلنديون، إننا نشكر قيادة فنلندا والشعب الفنلندي وأهالي هلسنكي على ما تم فعله".

وتابع بوتين: "نعلم أننا أثرنا مضايقات كثيرة بالنسبة لأهالي هلسنكي ونقدم اعتذارنا لهم على ذلك".

واستضافت العاصمة الفنلندية اليوم الاثنين القمة الأولى من نوعها بين الرئيسين الروسي والأمريكي حيث بحثا خلالها دائرة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والملفات الدولية الملحة.

المصدر: وكالات روسية