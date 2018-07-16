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فرنسا.. الاحتفال بتتويج المنتخب بكأس العالم يخلف قتيلين و292 موقوفا

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فرنسا.. الاحتفال بتتويج المنتخب بكأس العالم يخلف قتيلين و292 موقوفا
Reuters / Gonzalo Fuentes
أحداث شغب بالعاصمة باريس بعد فوزر المنتخب الفرنسي بكأس العالم
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لقي شخصان في فرنسا مصرعيهما، أثناء الاحتفالات التي عمت البلاد يوم الأحد بعد فوز "الديكة" الفرنسية على كرواتيا وظفرهم بكأس العالم لكرة القدم.

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وقالت صحيفة "لوباريسيان"، إن شخصين قتلا في الاحتفلات التي عمت البلاد ليلة أمس، وأصيب 45 من رجال الأمن بجروح طفيفة.

وأضافت الصحيفة أن الاحتفالات تحولت لأعمال عنف في العديد من مناطق فرنسا، وأصيب شخص بجروح خطيرة في شارع الشانزليزيه بباريس، فيما اندلعت اشتباكات بين المحتفلين ورجال الشرطة في مدينتي ستراسبورغ وروان، واستخدم رجال الشرطة الغاز لتفريق الحشود.

ونشرت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية، أنه تم توقيف 292 شخصا في أنحاء فرنسا خلال الاحتفالات.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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