فرنسا.. شغب في باريس بعد فوز "الديكة" بكأس العالم لكرة القدم

اقتحم حوالي 30 شابا، مساء الأحد، مركزا تجاريا في شارع الشانزليزيه بباريس، وعاثوا فيه خرابا ونهبوا بعض محتوياته قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع.

وجاء ذلك، في الوقت الذي كان فيه مئات الآلاف من الفرنسيين يحتفلون بفوز بلادهم بكأس العالم في كرة القدم.

وأوضحت وكالة "أ ف ب" أن الشبان الذين كان بعضهم ملثما اقتحموا مركز دراغستور بوبليسيس التجاري من مدخله الرئيسي الواقع في جادة مارسون وعاثوا فيه خرابا ثم خرجوا ضاحكين يتأبطون زجاجات نبيذ نهبوها من المركز التجاري، ويلتقطون لأنفسهم صورا بهواتفهم النقالة.

من جهتها تصدّت قوات الأمن للسارقين الذين رشقوها بمقذوفات لترد عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب المصدر نفسه.

واستمرت المواجهة بين قوات الأمن والمشاغبين حوالي 15 إلى 20 دقيقة تفرق بعدها هؤلاء تحت وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين تولى الأمن حراسة مدخل المركز التجاري.

ولكن الأمن لم يستتب تماما بعد ذلك فما هي إلا دقائق حتى دخلت مجموعة من حوالي 20 شابا إلى مقهى المركز التجاري المطل على جادة الشانزليزيه لتتصدى لهم قوات الأمن مجددا بالغازات المسيلة للدموع، علما أن حوالي 4000 شرطي ودركي انتشروا في العاصمة باريس لحفظ الأمن.

المصدر: أ ف ب