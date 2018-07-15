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جنرال أمريكي: شراء أنقرة منظومة"إس-400" الروسية ليس في مصلحة الناتو

أخبار العالم

جنرال أمريكي: شراء أنقرة منظومة
Sputnik Alexei Malgavko
منظومات "إس-400" الروسية
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جدد قائد سلاح الجو الأمريكي في أوروبا، الجنرال تود وولترز، قلق حلف شمال الأطلسي إزاء خطط تركيا لاقتناء منظومة "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي.

وفي حديث لـ"رويترز"، اليوم الأحد، قال وولترز الذي يتولى أيضا قيادة القوات الجوية للحلف، إن الصفقة بين أنقرة وموسكو ربما تتيح "لخصوم معروفين" للناتو سلاحا يوفر معرفة عميقة بالمقاتلة إف-35 القادرة على التخفي عن أنظمة الرادار والتي تتزايد أعدادها في أوروبا.

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وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي الموجود حاليا في بريطانيا لحضور مؤتمر لقادة أسلحة الجو في لندن ومعرض سلاح الجو الملكي في بريطانيا: "أي شيء يمكّن (منظومة) إس-400... من فهم أفضل لقدرات إف-35 لن يكون بالقطع في مصلحة الحلف".

وأثارت خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي والصاروخي الروسي التوتر مع واشنطن، كما يسعى نواب أمريكيون لمنع تسليم أي مقاتلات إف-35 إلى تركيا.

وتسلمت تركيا بالفعل أول مقاتلة إف-35 في مصنع لوكهيد بولاية تكساس الأمريكية الشهر الماضي لكن الطائرة ستبقى في الولايات المتحدة لغرض التدريب.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن روسيا ستسلم تركيا منظومة "إس – 400" نهاية العام المقبل 2019، مشددا على أن هذه الصفقة ستتم بغض النظر عن موقف واشنطن والناتو.

المصدر: رويترز

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