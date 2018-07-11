تحديد موعد جديد لتزويد تركيا بمنظومات "إس-400" الروسية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن روسيا ستسلم تركيا منظومة "إس – 400" نهاية العام المقبل 2019، مشددا على أن هذه الصفقة ستتم بغض النظر عن موقف واشنطن والناتو.

وشدد وزير الخارجية التركي اليوم الأربعاء، على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل، على أن هذه الصفقة غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن تركيا على علم بالتعقيدات الفنية التي قد تطرأ على هذه المنظومة، نظرا لأنها غير متوافقة مع الأجهزة العسكرية الأخرى التابعة للناتو.

ورفض أوغلو ادعاءات تشير إلى ابتعاد أنقرة عن الناتو وجدد قوله إن تركيا تنوي شراء المنظومات الدفاعية من شركائها في الحلف حال موافقتهم على ذلك.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام أن تسليم منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 لتركيا سيبدأ في يوليو 2019.

وأثار الاتفاق بين تركيا وروسيا على تزويد القوات التركية بنظام الدفاع الصاروخي الجوي "إس – 400" قلقا كبيرا لدى الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، ويس ميتشل، أعلن أن شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها وفقا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، وقد يؤثر سلبا على اقتناء أنقرة مقاتلات "F-35" الأمريكية الحديثة".

المصدر: لينتا.رو