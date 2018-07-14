مصدر في الإليزيه: ماكرون سيناقش مع بوتين قضايا سوريا وإيران وأوكرانيا

سيناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، أثناء لقائهما في موسكو، الأحد، الملفات السوري والإيراني والأوكراني، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر في قصر الإليزيه.

ويتوقع أن يلتقي الرئيسان في الكرملين قبل بدء مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018 بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

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وقال المصدر في قصر الإليزيه لـ"رويترز" إن الأوضاع في أوكرانيا لم تشهد حتى الآن تطورا إيجابيا كافيا كي يكون باستطاعة ماكرون دعوة نظيره الروسي للمشاركة في قمة "السبعة الكبار" التي ستعقد في مدينة بياريتز (جنوبي فرنسا) في صيف العام 2019.

والأربعاء الماضي، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون سيحضر مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل بموسكو وسيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في هذه الفترة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لمونديال كأس العالم بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدف من دون مقابل على ملعب سان بطرسبورغ، الثلاثاء الماضي.

وسبق أن أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيتوجه إلى روسيا لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في نصف نهائي المونديال.

لمصدر: رويترز