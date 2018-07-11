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الإليزيه: ماكرون سيلتقي بوتين خلال نهائي مونديال روسيا 2018

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الإليزيه: ماكرون سيلتقي بوتين خلال نهائي مونديال روسيا 2018الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيحضر مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل بموسكو وسيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في هذه الفترة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لمونديال كأس العالم بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدف من دون مقابل على ملعب سان بطرسبورغ أمس الثلاثاء.

وسبق أن أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيتوجه إلى روسيا لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في نصف نهائي المونديال.

المصدر: رويترز

 

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