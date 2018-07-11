الإليزيه: ماكرون سيلتقي بوتين خلال نهائي مونديال روسيا 2018

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيحضر مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل بموسكو وسيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في هذه الفترة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لمونديال كأس العالم بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدف من دون مقابل على ملعب سان بطرسبورغ أمس الثلاثاء.

وسبق أن أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيتوجه إلى روسيا لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في نصف نهائي المونديال.

المصدر: رويترز