عازف روك أرجنتيني يعترف بارتكاب جريمة قتل
اعترف كريستيان الفاريس، العازف المنفرد السابق لفرقتي الروك الأرجنتينية Viejas Locas و Intoxicados ، بارتكابه جريمة قتل، وسلم نفسه طوعا للشرطة التي كانت تبحث عنه منذ 12 يوليو.
وذكر شهود عيان، أن الموسيقي البالغ من العمر 46 عاما، أطلق على جاره (36 عاما) 4 رصاصات بعد خلاف بينهما، وفر هاربا.
وقال كريستيان الفاريس للصحفيين، قبيل تسليم نفسه للشرطة:" لم يكن هناك أي خيار آخر- أما أن أقتله أو يقتلني. أي كائن حي كان سيتصرف بهذا الشكل". وشدد على أن إدمانه على المخدرات لم يلعب أي دور في الجريمة.
"It was him or me" #PityAlvarezpic.twitter.com/9efIbSNKLE— Disawk (@disawk) July 13, 2018
من جانبها، أشارت الشرطة، إلى أن القتيل لم يكن يحمل أي سلاح، وأما مسدس الموسيقي- أداة جريمة القتل، فلم يكن مرخصا به.
المصدر: لينتا رو