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عازف روك أرجنتيني يعترف بارتكاب جريمة قتل

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عازف روك أرجنتيني يعترف بارتكاب جريمة قتل
Reuters
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اعترف كريستيان الفاريس، العازف المنفرد السابق لفرقتي الروك الأرجنتينية Viejas Locas و Intoxicados ، بارتكابه جريمة قتل، وسلم نفسه طوعا للشرطة التي كانت تبحث عنه منذ 12 يوليو.

وذكر شهود عيان، أن الموسيقي البالغ من العمر 46 عاما، أطلق على جاره (36 عاما) 4 رصاصات بعد خلاف بينهما، وفر هاربا. 

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وقال كريستيان الفاريس للصحفيين، قبيل تسليم نفسه للشرطة:" لم يكن هناك أي خيار آخر- أما أن أقتله أو يقتلني. أي كائن حي كان سيتصرف بهذا الشكل". وشدد على أن إدمانه على المخدرات لم يلعب أي دور في الجريمة.

من جانبها، أشارت الشرطة، إلى أن القتيل لم يكن يحمل أي سلاح، وأما مسدس الموسيقي- أداة جريمة القتل، فلم يكن مرخصا به.

المصدر: لينتا رو

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