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عصابة تقتحم أحد متاجر آبل في وضح النهار! (فيديو)

مجتمع

عصابة تقتحم أحد متاجر آبل في وضح النهار! (فيديو)
(LiveLeak): Juggernaut
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اقتحمت عصابة مكونة من 4 أفراد، أحد متاجر شركة آبل في ولاية كاليفورنيا وسرقوا منتجات تقنية قدرت قيمتها بـ 27 ألف دولار، حيث صورت كاميرا مراقبة الحادثة بالكامل.

وصرحت الشرطة بأنها فتحت تحقيقا موسعا حول جريمة السرقة التي حدثت على مرأى ومسمع المشترين في سوق "فاشين فير"، في ولاية كاليفورنيا.

ويظهر الفيديو دخول العصابة الخاطف إلى المتجر، وقيامهم بسرقة العديد من الإلكترونيات الثمينة. كما تشك الشرطة في حيازة العصابة للأسلحة النارية أثناء العملية، إذ أنها لم تظهر نهائيا في الفيديو المسجل.

وتأخذ الحادثة خصوصيتها باعتبارها الأولى من نوعها في متجر رئيسي من متاجر آبل العالمية.

المصدر: وكالات





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