واشنطن تتهم 12 من "رجال الاستخبارات" الروسية باختراق حواسيب الحزب الديمقراطي

وجهت السلطات الأمريكية، غيابيا، اتهامات إلى 12 روسيا في إطار قضية "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأوضح رود روزنستاين، نائب المدعي العام الأمريكي، أن "الاتهامات وجهت إلى 12 مواطنا روسيا بارتكابهم جرائم فدرالية تهدف إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2016".

وأضاف أن جميع المتهمين أعضاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، وأنهم متورطون بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي وإدارة الاستخبارات القومية في الولايات المتحدة، عن ضلوع الحكومة الروسية في هجمات إلكترونية على هيئات سياسية أمريكية. ولاحقا، وجهت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، عبر وسائل إعلام، اتهامات إلى روسيا بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي دعما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي فاز بالانتخابات في 8 نوفمبر 2016.

وفي وقت سابق وجه روبرت مولر، المحقق المعني بالتحري في قضية "التدخل الأجنبي" في الانتخابات، اتهامات إلى 13 مواطنا روسيا وثلاث شركات مقرها روسيا، بناء على مادتي "التآمر ضد الولايات المتحدة" و"الاحتيال".

وثمة ثلاث جهات في الولايات المتحدة معنية بالتحقيقات في قضية "التدخل الروسي" (الذي تنفيه موسكو وإدارة دونالد ترامب على حد سواء)، هي مكتب مولر واللجنتان الخاصتان بشؤون الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

ونفت روسيا مرارا، وعلى مستويات رسمية عدة، أي تدخل لها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن ادعاءات لا أساس لها.

يذكر أن توجيه الاتهامات الأخيرة إلى 12 مواطنا روسيا جاء قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والروسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في 16 من هذا الشهر.

المصدر: وكالات