إطلاق بالون "الطفل ترامب" في لندن

أطلق محتجون اليوم الجمعة في سماء لندن بالونا يصور رئيس أمريكا دونالد ترامب كطفل رضيع، يرتدي حفاضة، ويمسك حلمة في فمه، وهاتفا محمولا في يده، لتعريفه بأن "بريطانيا تضحك عليه".

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وقال منظمو الاحتجاج على موقعهم فى الإنترنت:"دونالد ترامب هو طفل كبير منزعج مع أنه هش جدا، وهو أيضا عنصري، ديماغوجي، غوغائي، إنه يشكل تهديدا للنساء والمهاجرين والأقليات. كما يشكل خطرا مميتا على السلام العالمي والحياة المستقبلية على الأرض. نريد أن نجعله (ترامب) يعرف أن بريطانيا تحتقره وتضحك عليه، ولهذا نجحت جماعتنا في جمع ما يكفي من المال لطلب السماح بإطلاق بالون بطول 7 أمتار فوق ساحة البرلمان".

وللسماح بهذا الإجراء الاحتجاجي غير المسبوق، وضع مكتب رئيس بلدية لندن شروطًا صارمة، تقضي بأن يطلق البالون في الهواء يوم الجمعة من الساعة 9.30 صباحًا حتى 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، ويمكن أن يصعد إلى ارتفاع لا يزيد عن 30 مترًا. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون البالون مربوطا بهيكل على الأرض. وقد جمع نشطاء مشروع "ترامب بيبي" حوالي 20000 جنيه استرليني من خلال منصة للتمويل الجماعي، لصنع هذا المنطاد المليء بغاز الهيليوم.

وبالون "الطفل ترامب" طوله 7 أمتار، يحاكي وجه وشعر الرئيس الأمريكي ترامب، وهو قادر على التحليق لمسافة عالية في الهواء.

وتم تنظيم فكرة البالون بواسطة مجموعة من الفنانين الشباب الذين يصفون أنفسهم بـ "أعداء الفاشية"، وجمعوا تبرعات لدعم مبادرتهم.

وأعلن حوالي 55 ألف مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عن نيتهم ​​المشاركة في الاحتجاجات في لندن على زيارة ترامب. وكانت هناك بالفعل احتجاجات في لندن ضد انتخاب ترامب، ولكن احتجاجات اليوم هي الأكثر عددا.

ووصل الرئيس الأمريكي عصر أمس الخميس إلى مطار ستانستيد، ومن هناك انتقل بطائرة مروحية إلى مقر إقامة السفير الأمريكي بلندن في حديقة ريجنت بارك .. ثم توجه للمشاركة في مأدبة عشاء رسمية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قصر بلينهايم، حيث ولد رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل.

ويجري الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة محادثات مع رئيسة الحكومة البريطانية في مقرها في تشيكيرس خارج لندن، وبعد ذلك سوف يتم استقباله في قلعة وندسور من قبل ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية. وفي اليوم الأخير من الزيارة، من المخطط أن يقوم الرئيس الأمريكي بزيارة ملعب تيرنبيري للغولف في اسكتلندا.

المصدر: نوفوستي



