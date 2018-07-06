إطلاق "الطفل ترامب" مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى لندن! (فيديو)

من المقرر أن يحلق بالون "الطفل ترامب"، في 13 يوليو الجاري، في سماء العاصمة لندن، أثناء زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى بريطانيا.

ويعد "الطفل ترامب" بالونا عملاقا طوله 7 أمتار، يحاكي وجه وشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو قادر على التحليق لمسافة عالية في الهواء.

ووافقت السلطات البريطانية على طلب إطلاق البالون أثناء زيارة الرئيس الأمريكي إلى لندن، بحيث يحلق بالتحديد فوق قصر ويستمنستر، شريطة ألا يرتفع البالون أكثر من 30 مترا فوق سطح الأرض.

وأضافت السلطات بأنه يحق للشرطة إلغاء العملية يوم الزيارة، إذا وجدت سببا ضروريا لذلك.

كما صرح مكتب عمدة لندن بخصوص الطلب المقدم بالقول إن "العمدة يؤيد حق الناس في التظاهر السلمي الذي يمكن أن يأخذ أكثر من طريقة أو شكل".

ووجدت فكرة البالون بواسطة مجموعة من الفنانين الشباب الذين يصفون أنفسهم بـ "أعداء الفاشية"، وجمعوا تبرعات لدعم مبادئهم تخطت 18 ألف جنيه إسترليني حتى اللحظة.

ومن المتوقع أن تستمر زيارة ترامب الرسمية لثلاثة أيام، يلتقي خلالها كل من رئيسة الوزراء، تيريسا ماي، والملكة البريطانية، إليزابيث الثانية في قلعة "ويندسور".

المصدر: Euronews + YouTube