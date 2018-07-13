ترامب يرغب بتغيير ألوان الطائرة الرئاسية

أفاد موقع Axios الالكتروني، نقلا عن مصدر في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرى أنه يجب تغيير ألوان الطائرة الرئاسية والتخلص من اللونين الأبيض والأزرق.

ويرغب الرئيس في استخدام ما يشير أكثر للولايات المتحدة وما يتوافق مع نهجها.

وينتقد دونالد ترامب، ألوان الطائرة الرئاسية ويصفها بـ"ألوان جاكلين كيندي"، لأن الرئيس الراحل جون كيندي وزوجته جاكلين بالذات، اختارا هذا الطلاء للطائرة الرئاسية الأمريكية في أوائل الستينيات.

ويعتقد ترامب أيضا، أن اللون الحالي لا يتطابق مع النمط الأمريكي الراهن، ويجب أن يضاف له اللون الأحمر.

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وكذلك، أعرب الرئيس الأمريكي، عن عدم رضاه على صغر حجم السرير الموجود على متن الطائرة وطلب سريرا أكبر.

وأشار الموقع، إلى أنه سيتوجب على ترامب، الفوز بولاية رئاسية ثانية، لكي يتمكن من استخدام الطائرة الرئاسية الجديدة التي لن تجهز قبل حلول عام 2021.

وفي فبراير من هذا العام، أصبح معروفا أن الإدارة الأمريكية، اتفقت مع شركة بوينغ على شراء طائرتي ركاب لتخصيصهما للرئيس ترامب. وقد تصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 3.9 مليار دولار.

المصدر: تاس