تحطم طائرة بالقرب من تورنتو الكندية ومقتل طيارها (فيديو)

أفادت قناة "سي تي في" التلفزيونية اليوم، بأن طائرة صغيرة، تحطمت بالقرب من مدينة تورنتو في كندا، وقتل طيارها. ولم تحدد القناة طراز الطائرة المنكوبة.

وقالت القناة، إن الحادث وقع بالقرب من مطار مدينة ماركام على مسافة 30 كلم شمال تورنتو.

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية، أن الطائرة كانت تقل الطيار فقط الذي قتل خلال الحادث ولم يتضرر أحد على الأرض، لأن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق السكنية وعن طرق السيارات.

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وأشارت القناة، إلى أن التحقيق بدأ لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: تاس