بالصور.. إصابة 20 شخصا في تحطم طائرة في جنوب إفريقيا
أعلنت هيئات الطوارئ في جنوب إفريقيا عن إصابة 20 شخصا في تحطم طائرة بالقرب من عاصمة الجمهورية بريتوريا.
وأفادت هيئات الطوارئ بأن أحد المصابين في حالة حرجة، ونشرت صورا لتقديم المساعدة للناجين من الكارثة في مكان الحادث.
Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East https://t.co/fmZMtVeoOd#ArriveAlive#PlaneCrash@firstgroup_FRTpic.twitter.com/iqvqSr4n7k— Arrive Alive (@_ArriveAlive) July 10, 2018
#Sudáfrica: Al menos 20 personas han resultado heridas, 1 crítica, cuando el avión se estrelló en la zona de #Wonderboom, en #Pretoria. Servicios de emergencia y rescate están en zona pic.twitter.com/FqVpMLFZxx— InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 10, 2018
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع بالقرب من مطار ووندربروم خارج العاصمة.
ولا يزال سبب تحطم الطائرة مجهولا، كما لم يتم الكشف عن نوع الطائرة المنكوبة. وتستمر عملية نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
المصدر: وكالات