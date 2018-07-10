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بالصور.. إصابة 20 شخصا في تحطم طائرة في جنوب إفريقيا

أخبار العالم

بالصور.. إصابة 20 شخصا في تحطم طائرة في جنوب إفريقيا
Twitter @ER24EMS
صورة من موقع تحطم الطائرة في جنوب إفريقيا
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أعلنت هيئات الطوارئ في جنوب إفريقيا عن إصابة 20 شخصا في تحطم طائرة بالقرب من عاصمة الجمهورية بريتوريا.

وأفادت هيئات الطوارئ بأن أحد المصابين في حالة حرجة، ونشرت صورا لتقديم المساعدة للناجين من الكارثة في مكان الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع بالقرب من مطار ووندربروم خارج العاصمة.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة مجهولا، كما لم يتم الكشف عن نوع الطائرة المنكوبة. وتستمر عملية نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

المصدر: وكالات

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