نجمة الأفلام الإباحية غريمة ترامب رهن التوقيف!

أعلن مايكل أفيناتي، محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد التي صرحت بأنها كانت على علاقة "حميمة بترامب، أن موكلته ألقي القبض عليها اليوم في مدينة كولمبوس بولاية أوهايو.

وأفاد محامي نجمة الإغراء بأن موكلته أوقفت أثناء تقديمها عرضا في ملهى ليلي ضمن برنامج كانت تقوم به بشكل متكرر في طول البلاد وعرضها، مؤكدا أن عملية القبض على ممثلة الأفلام الإباحية تمت بدوافع سياسية!

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018

وشدد أفنياتي في لهجة حماسية على أن ما يجري يدفع إلى الإحباط، مضيفا قوله "سنناضل ضد كل الاتهامات الهزلية".

يذكر أن اسم ستيفاني كليفورد، التي قامت بتمثل أدوار البطولة في أفلام خاصة بالكبار، تحت اسم مستعار هو "ستورمي دانيلز"، انتشر في وسائل الإعلام بعد أن تردد أنها كانت على علاقة "حميمة" مع ترامب عامي 2006 – 2007، وكان حينها متزوجا بميلانيا.

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ولاحقا، تداولت وسائل الإعلام معلومات تقول إن ستيفاني كليفورد، تلقت أموالا قبل شهر من انتخاب الرئيس الأمريكي مقابل التزامها الصمت بشأن هذه العلاقة السرية، وأن محامي الرئيس الأمريكي هو من سلّم المبلغ المالي لها، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك تماما.

محامي ترامب بالمقابل، أعلن أنه دفع الأموال من جيبه الخاص، إلا أنه علم في مايو الماضي أن ترامب أرجع كامل المبلع إلى محاميه.

في البداية أنكرت هذه الممثلة أي علاقة بترامب، إلا أنها تراجعت لاحقا ورفعت دعوى قضائية في مارس الماضي، طالبت فيها بإلغاء الاتفاق الذي يفرض عليها كتمان قصتها مع ترامب.

وفي وقت لاحق وافقت الممثلة على أن تخضع لاختبار جهاز كشف الكذب، وقد اجتازت الكشف بنجاح وتم تأكيد صحة ما صرحت به.

المصدر: إزفيستيا