القضاء يرفض منع محامي الممثلة الإباحية من متابعة نشر الفضائح

رفض قاض في نيويورك طلب مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار أمر قضائي يمنع محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التصريح حول فضائح موكليهما.

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وطلب كوهين الملاحق من قبل الممثلة الإباحية التي تؤكد أن ترامب أقام معها علاقة جنسية، الخميس، من محكمة لوس انجلوس الفدرالية، إجبار مايكل أفيناتي محامي دانيالز، على التوقف عن نشر الفضيحة .

وكان قاض في نيويورك أمر منذ أسبوعين أفيناتي بضبط نفسه أكثر في وسائل الإعلام.

والمحامي أفيناتي هو الوكيل القانوني للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في شكويين ضد الرئيس دونالد ترامب،أولهما التشهير بها و الثانية منعها من التحدث عن علاقة أقامتها عام 2006 مع ترامب الذي ينفي هذه الادعاءات.

ودفع كوهين لدانيالز مبلغ 130 ألف دولار مقابل صمتها قبيل وصول ترامب لسدّة الرئاسة، لكنها عادت واعتبرت أن هذا الاتفاق باطل لأن ترامب لم يوقعه شخصيا أبدا وطلبت من المحكمة إلغاءه رسميا .

وستعقد جلسة الاستماع المقبلة بشأن هذه القضية في 21 يونيو الجاري.

المصدر: أ ف ب

سعيد طانيوس