اشتباكات ومقتل شرطي شرقي إيران

قتل شرطي واحد جراء اشتباكات اندلعت أمس الأربعاء بين قوات الأمن الداخلي الإيراني ومسلحین بمدینة خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي إیران.

ونقلت الشرطة الإيرانية عن قائد قوات الأمن الداخلي بمحافظة خراسان الجنوبیة العمید مجید شجاع أن "فرق العملیات المختصة بمكافحة الأعمال الشریرة والمخلة بالأمن توجهت إلى منطقة شط رهوار الصحراویة في المحافظة بعد حصولها على معلومات بوجود مسلحین في المنطقة.

وأضاف العميد شجاع أن أفراد مخفر العملیات في "خور" بمدینة خوسف رصدوا وجود المسلحين في المنطقة الصحراویة ومن ثم اشتبكوا معهم، حیث قتل خلال العملیات نائب الضابط إیمان یوسفي، من عناصر قیادة الأمن الداخلي في خوسف.

المصدر: وكالة أنباء فارس