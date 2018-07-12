ترامب يبدأ الخميس زيارة لبريطانيا

يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أول زيارة رسمية له إلى بريطانيا، حيث يلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية.

وتركز الزيارة على بحث الروابط التجارية مع لندن، التي تطمح إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وسيجري ترامب الجمعة محادثات مع تيريزا ماي في تشيكرز المقر الريفي لرئاسة الحكومة، كما سيتوجه إلى قصر وندسور للقاء الملكة اليزابيث الثانية.

وسيزور ترامب أيضا مقاطعة أوكسفوردشير مسقط ونستون تشرشل، ليتوجه بعدها إلى اسكتلندا، حيث يملك ملعبي غولف لتمضية عطلة نهاية الأسبوع.

وسيسعى إلى تجنب لندن قدر الإمكان، حيث يتوقع أن يحتشد آلاف المتظاهرين ضده في شوارع العاصمة.

من جهتها قالت ماي في بيان: "لا يوجد تحالف أقوى من علاقتنا الخاصة مع الولايات المتحدة ولن يكون هناك تحالف أقوى في السنوات المقبلة". ووصفت ماي زيارة ترامب المرتقبة بأنها فرصة لتعميق العلاقة التجارية الفريدة بين البلدين، وبدء مناقشات حول كيفية تشكيل "شراكة تجارية قوية وطموحة ومستدامة".

وهذه الزيارة جزء من جولة أوروبية لترامب، ستختتم بقمة تاريخية ثنائية بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين المقبل في هلسنكي.

المصدر: swissinfo.ch