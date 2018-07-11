شاهد.. غواص مصري يشارك في إنقاذ فتية الكهف في تايلاند

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة تكشف عن غواص مصري يدعى خالد زكي، شارك في إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند.

facebook/khaled.zaki

وبعد التحقق من الموضوع، تبيّن أن الغواص المصري نشر عدة منشورات على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، خلال تواجده في تايلاند في عملية إنقاذ الأطفال.

وأكد الرئيس السابق لجمعية جنوب سيناء للغوص والأنشطة البحرية عمرو أبو الفتح ، أن مصور الأعماق والمدرب العالمي خالد زكي شارك في عملية إنقاذ أطفال الكهف، موضحا أن الغواص المصري شارك بشكل تطوعي.

facebook/khaled.zaki

وكان فريق كرة قدم ومدربه، قد علق في كهف بتايلاند، بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت الكهف وظلوا في عداد المفقودين لأيام حتى عثر عليهم غواصون الأسبوع الماضي.

ونجح المسعفون في إخراج الفتية، بعد أن أطلقت سلطات تايلاند عمليات الإنقاذ يوم الأحد الماضي، وبدأ المسعفون عملهم بإنقاذ 4 فتية في اليوم الأول، ثم أخرجوا العدد نفسه في اليوم التالي، والثلاثاء نجحت العملية بشكل نهائي، لتكتمل بذلك واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في العالم.

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام مصرية + فيسبوك