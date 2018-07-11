واشنطن تعلن عن حزمة جديدة من الرسوم وبكين تتعهد برد الصاع بمثله

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن بكين، ستتخذ إجراءاتها الجوابية حال فرض واشنطن رسومها الجمركية على مجموعة جديدة من البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "ستضطر حكومة الصين للرد الضروري المناسب كما فعلت سابقا لحماية المصالح الأساسية للبلاد والسكان".

وأكدت الوزارة أن "الرسوم الأمريكية الجديدة التي سيفرضها البيت الأبيض على البضائع الصينية، ستعود بالضرر للصين ولكل العالم والولايات المتحدة نفسها".

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وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مشتركة للدفاع عن قواعد التجارة الحرة وحماية منظومة التجارة المتعددة الأطراف ويجب علينا معا التصدي للهيمنة في مجال التجارة".

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن واشنطن نشرت قائمة جديدة للبضائع المستوردة من الصين بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار دولار، والتي ستفرض عليها رسوما جمركية بنسبة 10% .

وستمس الرسوم الأمريكية الجديدة ألف صنف من الصادرات الصينية وبينها، المواد الغذائية والتبغ والمنتجات الكيميائية والفحم والفولاذ والألمنيوم وإطارات السيارات والأثاث والمنتجات الخشبية.

المصدر: انترفاكس