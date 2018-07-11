مقتل 11 شخصا في حادث سير في إيران

قتل 11 شخصا على الأقل صباح الأربعاء وأصيب آخرون في إيران جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بصهريج وقود في مدينة سنندج أدّي غربي البلاد.

وذكرت شرطة المرور في المدينة، أن الحادث وقع صباح اليوم، وأن حافلة الركاب كانت تقف قرب محطة للنقل العمومي قبل اصطدام شاحنة الوقود بها واندلاع النار فيها.

بر اثر برخورد یک تانکر سوخت با یک اتوبوس مسافربری در #سنندج ۱۱ نفر جان باختند. pic.twitter.com/LAwzftnAeO — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) ١١ يوليو ٢٠١٨

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وأشار مدير العلاقات العامة في محافظة كردستان الإيرانية هيرش رضائي إلى إصابة ركاب 3 سيارات كانت تمر قرب موقع الحادث.

وشهدت مدينة سنندج التي يقطنها نحو 500 ألف نسمة والتي تعد مركزا لمحافظة كردستان الإيرانية، يوم أمس اندلاع النيران في حافلة ركاب كانت متجهة من طهران إلى مدينة مريوان غرب البلاد إلا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

المصدر: "إرنا"