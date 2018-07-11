 
مباشر

مقتل 11 شخصا في حادث سير في إيران

أخبار العالم

مقتل 11 شخصا في حادث سير في إيران
AFP STR
إيران - صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khwn

قتل 11 شخصا على الأقل صباح الأربعاء وأصيب آخرون في إيران جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بصهريج وقود في مدينة سنندج أدّي غربي البلاد.

وذكرت شرطة المرور في المدينة، أن الحادث وقع صباح اليوم، وأن حافلة الركاب كانت تقف قرب محطة للنقل العمومي قبل اصطدام شاحنة الوقود بها واندلاع النار فيها.

إقرأ المزيد
مقتل 10 أشخاص بحريق في الأهواز الإيرانية

وأشار مدير العلاقات العامة في محافظة كردستان الإيرانية هيرش رضائي إلى إصابة ركاب 3 سيارات كانت تمر قرب موقع الحادث.

وشهدت مدينة سنندج التي يقطنها نحو 500 ألف نسمة والتي تعد مركزا لمحافظة كردستان الإيرانية، يوم أمس اندلاع النيران في حافلة ركاب كانت متجهة من طهران إلى مدينة مريوان غرب البلاد إلا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

المصدر: "إرنا"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا