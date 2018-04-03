مقتل 10 أشخاص بحريق في الأهواز الإيرانية

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حريق ضخم هبّ في مقهى في مدينة أهواز أودي جنوب غربي إيران.

وقال رئيس دائرة الإطفاء في المدينة آتش باد تراب، إن الحريق نشب في منطقة كيان الأهوازية، وأنه تم إرسال 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق تفاديا لوصول النيران إلى المباني المجاورة للمقهى.

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وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الحريق تسبب بمصرع 10 من رواد المقهى، وإصابة 3 من أهالي المنطقة و3 آخرين من رجال الإطفاء.

ولفت إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من العثور على الجثث المتفحمة داخل المقهى وإخراجها من الموقع وإخماد الحريق تماما، فيما لم يعرف حتى اللحظة سبب الحريق.

المصدر: ارنا

أحمد باديان