مراسلنا: مقتل ثلاثة وجرح اثنين في حريق بمخزن مواد نفطية في ميناء بندر عباس جنوب إيران

أفاد مراسلنا بمقتل ثلاثة وجرح اثنين في حريق بمخزن مواد نفطية في ميناء بندر عباس جنوب إيران

فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء في مستودع لمادة البيتومين النفطية، تابع لشركة Geransang.

Huge fire in an oil complex in #Iran's Bandar Abbas has so far killed 3 and severely wounded 2

Horrific video pic.twitter.com/Nglzy7igBT — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) January 24, 2018

ونقلت وكالة IRIB News الإيرانية عن مسؤول في إدارة الإطفاء في بندر عباس قوله، إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق وسيتم إخماده بالكامل في غضون ساعتين.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة الأسفلت في مقاطعة هورموزجان أن الحريق شب في أحد صهاريج التخزين التي يجرى فيها تسخين مادة البيتومين.

المصدر: وكالات