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وزير الداخلية الألماني يحتفل بعيد ميلاده الـ69 بترحيل 69 أفغانيا

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وزير الداخلية الألماني يحتفل بعيد ميلاده الـ69 بترحيل 69 أفغانيا
Reuters Hannibal Hanschke
وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر (صورة أرشيفية)
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عبر وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن ارتياحه لترحيل 69 أفغانيا في عيد ميلاده التاسع والستين، مشيدا بزيادة وتيرة ترحيل المهاجرين الذين ترفض الدولة طلباتهم.

وأوضح زيهوفر خلال مؤتمر صحفي أنه لم يطلب في عيد ميلاده ترحيل 69 شخصا إلى أفغانستان، لكنه أشاد في الوقت نفسه بوتيرة ترحيل الأشخاص المرفوضين.

وقال زيهوفر إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى ألمانيا هذا العام الحد الأقصى الذي وافقت عليه الأحزاب وهو 220 ألفا.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن زيهوفر يخوض معركة داخل الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، من أجل تشديد القيود على الهجرة.

وطرح زيهوفر خطته الخاصة بالهجرة أملا في وضع بصمته على سياسة أكثر تشددا لألمانيا فيما يتعلق بالحدود والسيطرة على الهجرة وهو ما يتعارض مع سياسة الباب المفتوح التي أعلنتها ميركل في أوج أزمة اللاجئين عام 2015.

ويسعى الوزير الألماني من خلال اتباع نهج متشدد إلى دعم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري الذي ينتمي إليه في الانتخابات الإقليمية المقررة في أكتوبر، حيث يواجه منافسة قوية من اليمين المتطرف.

المصدر: رويترز

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