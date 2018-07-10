 
مباشر

القضاء الأمريكي يقبل موافقة رضيع مهاجر على الرحيل طوعا!

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يقبل موافقة رضيع مهاجر على الرحيل طوعا!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khr9

نظرت محكمة شؤون الهجرة في ولاية أريزونا الأمريكية في السماح لرضيع مهاجر في ربيعه الأول بالإقامة على أراضي الولايات المتحدة، وقبلت موافقته على الرحيل طوعا بعد مثوله أمامها.

وورد في الحكم حسب "بي بي سي"، أن الطفل "وافق على مغادرة الولايات المتحدة طوعا، وتقرر ترحليه إلى هندوراس، إلى حيث تم ترحيل والده".  

وخلال المحاكمة أكد القاضي جون ريتشاردسون، أنه يشعر بالحرج الشديد ويصعب عليه إخفاء ذلك، عندما يضطر للطلب من محامي الدفاع أن يشرح لموكله جوهر القضية الملاحق بها.

وفي أبريل الماضي، أعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، عن بدء تطبيق سياسة "عدم التسامح" مع منتهكي قوانين الهجرة.

وهذه السياسة موجهة ضد المهاجرين من أمريكا اللاتينية بشكل عام والمكسيك بشكل خاص.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ترامب: بعض المجرمين يستغلون الأطفال لدخول الولايات المتحدة

وتم فصل المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عن الأطفال الذين قدموا معهم، وجرت محاكمة الوالدين المحتجزين، وتم إرسال أطفالهم إلى مراكز خاصة، لأن القانون الأمريكي يحظر اعتقال الأطفال.

المصدر: لينتا رو

 

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الإعلان عن إخراج بقية صبية الكهف في تايلاند