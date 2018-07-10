القضاء الأمريكي يقبل موافقة رضيع مهاجر على الرحيل طوعا!

نظرت محكمة شؤون الهجرة في ولاية أريزونا الأمريكية في السماح لرضيع مهاجر في ربيعه الأول بالإقامة على أراضي الولايات المتحدة، وقبلت موافقته على الرحيل طوعا بعد مثوله أمامها.

وورد في الحكم حسب "بي بي سي"، أن الطفل "وافق على مغادرة الولايات المتحدة طوعا، وتقرر ترحليه إلى هندوراس، إلى حيث تم ترحيل والده".

وخلال المحاكمة أكد القاضي جون ريتشاردسون، أنه يشعر بالحرج الشديد ويصعب عليه إخفاء ذلك، عندما يضطر للطلب من محامي الدفاع أن يشرح لموكله جوهر القضية الملاحق بها.

وفي أبريل الماضي، أعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، عن بدء تطبيق سياسة "عدم التسامح" مع منتهكي قوانين الهجرة.

وهذه السياسة موجهة ضد المهاجرين من أمريكا اللاتينية بشكل عام والمكسيك بشكل خاص.

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وتم فصل المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عن الأطفال الذين قدموا معهم، وجرت محاكمة الوالدين المحتجزين، وتم إرسال أطفالهم إلى مراكز خاصة، لأن القانون الأمريكي يحظر اعتقال الأطفال.

المصدر: لينتا رو