10 قتلى في تفجير انتحاري شرق أفغانستان

قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم ثمانية مدنيين، في تفجير انتحاري استهدف اليوم الثلاثاء آلية لقوات الأمن الأفغانية في مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية ننغرهار شرق البلاد.

وأوضح المتحدث باسم حاكم الولاية عطاالله خوغياني، أن الهجوم الانتحاري أدى إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح، واشتعال النيران في محطة وقود مجاورة.

وأكد مسؤول الصحة في جلال آباد نجيب الله كماوال عدد القتلى والجرحى، مضيفا أن بعض الضحايا نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق بالغة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد شهود العيان قوله: "رأيت كتلة نار كبيرة دفعت بالناس بعيدا. الناس كانوا يحترقون".

وشهدت جلال آباد مؤخرا العديد من الهجمات وسط تصعيد المتمردين عملياتهم في المنطقة المضطربة.

المصدر: أ ف ب