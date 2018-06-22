طالبان تقتل 16 شرطيا أفغانيا وتخطف مدنيين

أكد مسؤولون أفغان الجمعة أن حركة طالبان قتلت 16 شرطيا أفغانيا على الأقل واثنين من المدنيين في إقليم بادغيس غربي البلاد بعد انتهاء وقف لإطلاق النار خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر.

ورفضت الحركة طلب الرئيس أشرف غني تمديد وقف إطلاق النار لما بعد انتهاء المهلة يوم الأحد الماضي، وأسفر هجوم شنته طالبان الأربعاء على قوات الأمن استولت على إثره على قاعدة عسكرية في بادغيس، عن مقتل 30 شرطيا.

وأفاد مسؤول أمني بارز في كابول لـ"رويترز" بأن طالبان تقاتل لانتزاع السيطرة على 8 نقاط تفتيش في بادغيس، وتمكنت من السيطرة يوم الخميس على نقطتي تفتيش ونصبت كمينا لتعزيزات قادمة.

وأكد حاكم إقليم آبكمري حاج صالح بك أن 16 شرطيا قتلوا، فيما قال مسؤول حكومي يدعى محمد ناصر نزاري، إن طالبان وضعت قنبلة على جثة جندي وإنها انفجرت أثناء محاولة الناس نقل الجثث، ولقي مدنيان مصرعهما بسبب الانفجار.

وانتقد البعض قرار الرئيس الأفغاني وقف إطلاق النار من طرف واحد وقالوا إنه مكن مقاتلي طالبان من الدخول بحرية إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة والتخطيط لهجمات.

وأدى خطف 7 مهندسين هنود ومواطن أفغاني يعملون في محطة كهرباء داخل إقليم باغلان شمالي البلاد إلى خفض عدد من الشركات الدولية الخاصة لوجودها في أفغانستان.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة