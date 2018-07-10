أردوغان يعين قائدا جديدا للجيش

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، رئيسا جديدا لأركان الجيش التركي وخلفا لخلوصي آكار الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة.

كما عيّن أردوغان الفريق أول أوميت دوندار قائدا للقوات البرية، والفريق متين غوراق رئيسا ثانيا للأركان العامة.

وبالمجمع الرئاسي في أنقرة أعلن أردوغان أمس الاثنين عن تشكيل حكومته الجديدة، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي، والتي ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا، منح فيها صهره بيرات ألبيرق وزارة الخزانة والمالية.

واختار الرئيس التركي فؤاد أوقطاي نائبا للرئيس، وفاتح دونماز وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، ومراد قوروم وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، وضياء سلجوق وزيرا للتربية، ومحمد قصاب أوغلو وزيرا للشباب والرياضة، وبكر باك دميرلي وزيرا للزراعة والغابات.

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وعين خلوصي أكار في منصب وزير الدفاع، ومحمد أرصوي وزيرا للثقافة والسياحة، وفخر الدين قوجة وزيرا للصحة، فيما عينت زهراء زمرد سلجوق، وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، وروهصار بكجان وزيرة للتجارة، لتصبحان السيدتين الوحيدتين في التشكيلة الحكومية الجديدة.

كما حافظ كل من وزير العدل عبد الحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على مناصبهم.

المصدر: وكالات