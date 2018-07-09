أردوغان يعين صهره وزيرا للخزانة والمالية في الحكومة الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة حكومته الجديدة، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي، والتي ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة، أعلن أردوغان تشكيلة الحكومة، واختار فؤاد أوقطاي نائبا للرئيس، وبيرات ألبيرق (صهر أردوغان) وزيرا للخزانة والمالية، وفاتح دونماز وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

#عاجل | براءت ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٩ يوليو ٢٠١٨

وحافظ كل من وزير العدل عبد الحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على مناصبهم.

وعين أردوغان مراد قوروم وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، وضياء سلجوق وزيرا للتربية، ومحمد قصاب أوغلو وزيرا للشباب والرياضة، وبكر باك دميرلي وزيرا للزراعة والغابات.

وعين خلوصي أكار في منصب وزير الدفاع، ومحمد أرصوي وزيرا للثقافة والسياحة، وفخر الدين قوجة وزيرا للصحة، فيما عينت زهراء زمرد سلجوق، وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، وروهصار بكجان وزيرة للتجارة، لتصبحان السيدتين الوحيدتين في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وتولى مصطفى ورانك منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، وجاهد طوران منصب وزير النقل والبنى التحتية.

أول حكومة تركية في ظل #النظام_الرئاسي اعلنها #اردوغان قبل لحظات:

- نائب واحد للرئيس.

- ثبات وزراء الداخلية والخارجية والعدل.

- رئيس الأركان وزيراً للدفاع.

- ٤ وزراء من البرلمان (سيستقيلون منه)

- يبدو ان صهر الرئيس ووزير الطاقة السابق براءة البيراق سيقود دفة الاقتصاد. pic.twitter.com/LR6P2hNfdf — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) ٩ يوليو ٢٠١٨

وأُلغي منصب رئيس الوزراء في تركيا، تزامنا مع انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، الأسبوع الماضي، فوز رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية ثانية، بنسبة 53 في المئة بعد فرز أغلب أصوات الناخبين.

المصدر: الأناضول