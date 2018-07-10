ما هي الأسلحة السوفيتية التي اغتنمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها؟

تمكنت الولايات المتحدة وبعض حلفائها بشكل دوري، من الحصول على نماذج من الأسلحة السوفيتية والروسية ودراستها.

وذكرت مجلة The National Interest أن مجموعة بريطانية أمريكية، تمكنت في عام 1951 من إعادة تجميع مقاتلة سوفيتية نفاثة من طراز "ميغ-15" كانت قد تحطمت قبل ذلك.

وأشارت المجلة، إلى أن الغرب حصل على أكبر عدد من نماذج الأسلحة السوفيتية، بفضل الطيارين المنشقين والفارين.

وبين هذه الحالات ذكرت المجلة فرار الطيار فيكتور بيلينكو على متن طائرة من طراز MiG-25P، من الاتحاد السوفييتي إلى اليابان عام 1976.

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وتؤكد المجلة على أن الدول الغربية حصلت عن طريق إسرائيل كذلك، على دبابات سوفيتية من طراز "تي-62" و"تي-72" وعلى عربات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات من طراز "ماليوتكا".

وذكّرت المجلة الأمريكية، بأن "القاعدة الأساسية للحرب هي: إذا استخدمت أسلحتك في المعركة، فستقع حتما بيد أعدائك".

وحصلت الولايات المتحدة على أحدث نماذج الطائرات الحربية السوفيتية في وقتها عن طريق إسرائيل كذلك، وبينها إثر فرار الطيار العراقي منير روفا على متن مقاتلة من طراز "ميغ-21" إلى إسرائيل عام 1966 وهرب الطيار السوري بسام العدل عام 1989 بمقاتلة من طراز "ميغ-23" إلى إسرائيل.

المصدر: لينتا رو