بيونغ يانغ تتمنع وواشنطن تواصل المحاولة!

ذكرت الأنباء أن بيونغ يانغ لم توافق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع واشنطن تتولى وضع خطة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب تباين مواقف البلدين بهذا الشأن.

وأفادت وكالة أنباء "Kyodo" بأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت قالت ردا على استفسار منها أن مثل هذه المجموعة شكلت من قبل الجانب الأمريكي، إلا أن الأمر لا يدور حول آلية تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وعن كوريا الشمالية.

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ورأت الوكالة أن إحجام كوريا الشمالية عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، يدل على وجود اختلاف في مواقف البلدين بشأن مسألة نزع السلاح النووي، فمن جهة تريد واشنطن أن تمضي العملية بسرعة وبشكل كامل، ومن الجهة الأخرى ترغب بيونغ يانغ في اتباع نهج تدريجي.

وعبرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في وقت سابق عن أسفها الشديد حيال الموقف الأمريكي من المفاوضات التي يتولاها من الجانب الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو، وشددت في بيان بالخصوص على أن أقصر الطرق لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يمر عبر إجراءات مرحلية متأسسة على خطوات عملية متبادلة.

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وقعا في 12 يونيو الماضي وثيقة مشتركة تعهدت فيها بيونغ يانغ بالالتزام بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مقابل ضمانات أمنية من واشنطن، إلا أن الطرفين لم يناقشا أي مواعيد نهائية، واكتفيا بالاتفاق على تحديد ذلك خلال مفاوضات لاحقة، وكلّف ترامب بومبيو بهذه المهمة.

المصدر: تاس