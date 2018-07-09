جونسون في رسالة إلى ماي: حلم بريكست يموت

أكد وزير الخارجية البريطاني المستقيل بوريس جونسون، في رسالة بعثها إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عقب تقديم استقالته، أن "حلم بريكست يموت".

وقال جونسون، إن بريكسيت يجب أن يكون "أملا وفرصة لفعل شيء ما بطريقة جديدة"، مؤكدا أنه ينبغي على لندن أن تكون "مرنة وديناميكية وأن تستخدم مزايا بريطانيا كاقتصاد مفتوح وخارجي وعالمي إلى أقصى درجة" في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون: "حلم بريكسيت يموت، مختنقا بالتردد غير الضروري".

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 9, 2018

وقد أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون من منصبه.

وتأتي استقالة جونسون غداة استقالة ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بملف انسحاب المملكة المتحدة المرتقب من الاتحاد الأوروبي، إثر خلاف مع حكومة ماي حول شروط "بركسيت"، وذلك بعد 3 أيام من إعلان ماي عن التوصل إلى اتفاق مع الوزراء السياديين حول استراتيجية "بريكست".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات