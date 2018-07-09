استقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون من منصبه اليوم الاثنين.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب ماي أن "رئيسة الوزراء البريطانية قبلت عصر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الشؤون الخارجية".

وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية ستكشف قريبا عن الشخص الذي سيحل محل الوزير المستقيل.

وعبرت ماي عن شكرها لجونسون على عمله طيلة فترته في الحكومة.

وتأتي استقالة جونسون غداة استقالة ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بملف انسحاب البلاد المرتقب من الاتحاد الأوروبي، إثر خلاف مع حكومة ماي حول شروط "بركسيت"، وذلك بعد 3 أيام من إعلان ماي عن التوصل إلى اتفاق مع الوزراء السياديين حول استراتيجية "بركسيت".

المصدر: رويترز