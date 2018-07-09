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تايلاند تعلن إنقاذ فتى الكهف الثامن

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تايلاند تعلن إنقاذ فتى الكهف الثامن
Reuters Amit Dave
طلاب المدارس يصلون من أجل انقاذ الفتية المحاصرين في كهف بتايلاند
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أعلن في تايلاند عن إنقاذ الفتى الثامن، منذ بدء المرحلة الثانية من انتشال فتية الكهف العالقين منذ أكثر من أسبوعين في كهف شمالي البلاد، وأشير إلى أنه لا يزال 4 فتية ومدربهم في الكهف.

وقال مسؤولون تايلانديون في مؤتمر صحفي: "عمليات الإنقاذ استؤنفت في الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي، وستستغرق عدة ساعات".

وتسنى استئناف عملية انتشال الأطفال بعد وضع أسطوانات جديدة من الأوكسجين على طول طريق الإجلاء الممتد تحت الماء جزئيا.

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وأعلنت تايلاند أمس الأحد، إنقاذ 4 من الفتية المحاصرين داخل كهف، مؤكدة أنهم جائعون لكنهم في صحة جيدة.

وحسب السلطات، فإنه لم يسمح بعد لذوي الفتية بلقائهم، وذلك في انتظار إتمام الفحوص الطبية اللازمة لهم.

المصدر: رويترز

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