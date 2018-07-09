ارتفاع حصيلة قتلى القطار التركي إلى 24

ارتفعت حصيلة قتلى حادث خروج قطار تركي عن سكته في ولاية "تكيرداغ" شمال غربي البلاد، إلى 24 شخصا، حسبما ذكر نائب رئيس الوزراء رجب أقداغ.

وأوضح أقداغ لوكالة الأناضول الرسمية الاثنين، أن عمليات البحث عن ضحايا القطار المنكوب انتهت صباح اليوم.

وأعلن مستشار وزارة الصحة التركية، أيوب غوموش مساء أمس، مقتل 10 أشخاص وإصابة 73 آخرين، بعد انحراف قطار الركاب الذي كان متوجها إلى مدينة اسطنبول.

وأكد غوموش حينها إن الوزارة أرسلت مروحيات إسعاف إلى المنطقة لإسعاف المصابين، بالتزامن مع إرسال الجيش التركي مروحيات عسكرية للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

بدورها، عزّت وزارة النقل التركية أسباب خروج القطار الذي كان يقل على متنة 362 راكبا عن مساره إلى انزلاق التربة من تحت القضبان الحديدية نتيجة الأمطار الغزيرة.

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بينما أكدت تقارير لوسائل إعلام محلية، أن المنطقة المحيطة بموقع الحادث كانت موحلة بسبب الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة، مرجحة أن الأرض تحت السكك الحديدية قد تكون انهارت بعض الشيء ما تسبب بخروج القطار عن سكته.

فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الدولة استنفرت جميع إمكاناتها ومؤسساتها عقب حادث القطار، مؤكدا فتح تحقيق شامل في أسباب وقوعه.

المصدر: وكالات